Лимит пополнения карты ‎"Тройка" увеличат с 2 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 2 января увеличат лимит пополнения баланса "Кошелька" карты ‎"Тройка", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Вместо прежних трех тысяч баланс можно будет пополнить на сумму до десяти тысяч. Благодаря этому класть деньги на карту можно будет реже, а пользоваться ей чаще. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, об этом просили сами пассажиры. Он подчеркнул, что это будет удобно жителям города, которые регулярно пользуются "Тройкой", оплачивая ей не только проезд, но и билеты в музеи, зоопарк, поездки на аэроэкспрессе.

Тем, кто пополняет карту на большие суммы, рекомендуется привязать ее к личному кабинету в приложении "Метро Москвы". Так, даже если потерять "Тройку", можно в несколько кликов перенести оставшиеся поездки и средства на новую карту. В приложении также доступна покупка абонемента или пополнение карты на любую сумму в пределах лимита.

В случае неисправности транспортной карты "Тройка" пассажиры Московского метрополитена могут обратиться к сотрудникам стоек "Живое общение" для дальнейшей замены проездного билета.

При повреждении "Тройки" ее баланс будет перенесен на новую карту. Если видимых повреждений нет, но карта не работает на станциях, ее отправят на экспертизу длительностью в 10 дней. Предварительно владелец должен написать заявление.

Если утерянная карта пассажира была зарегистрирована в приложении "Метро Москвы", он сможет перенести баланс на новую самостоятельно.



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