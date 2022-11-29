Москвичам рассказали, где заменить неисправную карту "Тройка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В случае неисправности транспортной карты "Тройка" пассажиры Московского метрополитена могут обратиться к сотрудникам стоек "Живое общение" для дальнейшей замены проездного билета. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Пассажиры могут обратиться за компенсационным билетом, вернуть потерянную карту "Тройка" или заменить нерабочую, перенести баланс с одной карты на другую", – приводят слова Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

При повреждении "Тройки" ее баланс будет перенесен на новую карту. Если видимых повреждений нет, но карта не работает на станциях, ее отправят на экспертизу длительностью в 10 дней. Предварительно владелец должен написать заявление.

Если утерянная карта пассажира была зарегистрирована в приложении "Метро Москвы", он сможет перенести баланс на новую самостоятельно.

Стойки "Живое общение" расположены на станциях метро "Пушкинская", "Арбатская" и "Сретенский бульвар". Также услуги по замене транспортных карт продолжат оказывать в центрах на станциях "Савеловская", "Проспект Вернадского" и "Кунцевская".

Стойки работают ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерыва. Сотрудники также могут проконсультировать пассажиров по интересующим их вопросам, связанных с поездками в столичном общественном транспорте.

По случаю 15-летия госкорпорации "Ростех" в Москве выпустили тематические карты "Тройка". Тираж проездных билетов с уникальным дизайном составляет 50 тысяч. Приобрести "Тройку" можно на станциях БКЛ и Кольцевой линии.



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