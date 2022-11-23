Тематические карты "Тройка" выпустили в столице в честь 15-летия "Ростеха"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематические карты "Тройка" выпустили в столице в честь 15-летия госкорпорации "Ростех", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Карты вышли тиражом 50 тысяч штук. Их можно купить на станциях Кольцевой линии, внутри нее, а также на станциях БКЛ. На новой "Тройке" изображены самые узнаваемые разработки корпорации в области микроэлектроники, авиации и транспорта, в том числе московский электробус.

"В этом году госкорпорации "Ростех" исполняется 15 лет. В честь этого события мы выпустили 50 тысяч "Троек" с уникальным дизайном. Найти "Тройки" можно в кассах Мосметро. Поздравляем коллег и желаем новых интересных проектов и решений", – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До конца года в метро для продажи поступит около одного миллиона карт "Тройка" с российским чипом. Внедрить отечественные технологии в транспорт поручил Сергей Собянин. На сегодняшний день в кассы метро уже поступили два миллиона новых карт.

‎Как указал Максим Ликсутов, российские чипы полностью соответствуют требованиям, поэтому дорабатывать оборудование, то есть турникеты или автоматы по продаже билетов, не нужно.

Разработка российского чипа для "Тройки" началась в 2019 году.‎ До конца 2027 года будет произведено 19 миллионов таких карт.



Пассажиры могут получить брелок "Тройка" при покупке годового абонемента в столичном метро

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