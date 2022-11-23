13:33Транспорт
Тематические карты "Тройка" выпустили в столице в честь 15-летия "Ростеха"
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Тематические карты "Тройка" выпустили в столице в честь 15-летия госкорпорации "Ростех", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Карты вышли тиражом 50 тысяч штук. Их можно купить на станциях Кольцевой линии, внутри нее, а также на станциях БКЛ. На новой "Тройке" изображены самые узнаваемые разработки корпорации в области микроэлектроники, авиации и транспорта, в том числе московский электробус.
"В этом году госкорпорации "Ростех" исполняется 15 лет. В честь этого события мы выпустили 50 тысяч "Троек" с уникальным дизайном. Найти "Тройки" можно в кассах Мосметро. Поздравляем коллег и желаем новых интересных проектов и решений", – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
До конца года в метро для продажи поступит около одного миллиона карт "Тройка" с российским чипом. Внедрить отечественные технологии в транспорт поручил Сергей Собянин. На сегодняшний день в кассы метро уже поступили два миллиона новых карт.
Как указал Максим Ликсутов, российские чипы полностью соответствуют требованиям, поэтому дорабатывать оборудование, то есть турникеты или автоматы по продаже билетов, не нужно.
Разработка российского чипа для "Тройки" началась в 2019 году. До конца 2027 года будет произведено 19 миллионов таких карт.
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