Около миллиона карт "Тройка" с российским чипом поступят в продажу до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До конца года в метро для продажи поступит около одного миллиона карт "Тройка" с российским чипом, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Внедрить отечественные технологии в транспорт поручил Сергей Собянин. На сегодняшний день в кассы метро уже поступило два миллиона новых карт.

‎Как указал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, российские чипы полностью соответствуют требованиям, поэтому дорабатывать оборудование, то есть турникеты или автоматы по продаже билетов, не нужно.

"Это такие же транспортные карты, но на 100% с российским чипом. Мы уверены, что карты "Тройка" будут использоваться еще много лет, поэтому очень важно, чтобы эта часть билетной системы принадлежала Москве и производилась в России", – сообщил Ликсутов.

Недавно в кассы поступили первые партии "Троек" с чипом, сделанным в России. До этого их закупали у голландской компании, а после введения санкций поставки прекратили, и метро заключило пятилетний контракт на "Тройки" с отечественными чипами.

Разработка российского чипа для "Тройки" началась в 2019 году.‎ До конца 2027 года будет произведено 19 миллионов таких карт.



Пассажиры могут получить брелок "Тройка" при покупке годового абонемента в столичном метро

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!