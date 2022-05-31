В кассы метро Москвы поступила первая тысяча "Троек" с российским чипом

Импортозамещением занялись в столичной подземке. В кассы поступила первая тысяча "Троек" с чипом, сделанным в России. Ранее их закупали у голландской компании, а после введения санкций поставки прекратили.

Эксперты тогда опасались, что производство транспортных карт по этой причине придется остановить. Зарубежному партнеру быстро нашли замену.

Метро заключило пятилетний контракт на "Тройки" с отечественными чипами. В июне в продажу поступит массовая партия карт – 200 тысяч штук. До конца 2027 года планируют выпустить 19 миллионов таких карт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

