Движение на МКАД в районе Волоколамского шоссе ограничат с 4 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение ограничат на участке МКАД в районе 68-го километра в период с 4 июня по 22 июля из-за ремонтных работ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный Дептранс.
"С 4 июня по 22 июля на участке путепровода от Трикотажного проезда до Волоколамского шоссе в районе 68-го километра МКАД будет круглосуточно ограничено движение по одной из пяти полос", – говорится в публикации.
Уточняется, что ограничение будет действовать круглосуточно. Во время проведения работ скорость движения на указанном участке ограничат 40 километрами в час.
Ранее сообщалось, что с 1 июня и до конца месяца движение ограничат на участке Лианозовского проезда от остановки общественного транспорта "Дмитровское шоссе, 116" до владения 1Б. При этом за счет обустройства временных уширений существующее количество полос будет сохранено.
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