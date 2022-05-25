Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение ограничат на участке Лианозовского проезда в Москве с 1 июня из-за проведения строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, движение ограничат на Лианозовском проезде – от остановки общественного транспорта "Дмитровское шоссе, 116" до владения 1Б.



Ограничения продлятся до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что движение ограничат в районе Солдатской и Наличной улиц с 25 мая. Это связано с проведением строительных работ. Ограничения затронут участок от дома 3 на Наличной улице. Там они будут действовать до 30 ноября с 01:30 до 05:30.

