Движение ограничат на участке бульвара Энтузиастов до 20 декабря

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Движение транспорта ограничат на участке бульвара Энтузиастов с 20 мая до 20 декабря из-за строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения коснутся участка бульвара Энтузиастов в сторону центра от владения 11, строения 23 по улице Золоторожский Вал до дома 2 по бульвару Энтузиастов.

Также будут закрыты трамвайные пути, но продолжат работать выделенные полосы общественного транспорта и две полосы для другого транспорта.

Ранее сообщалось, что с 14 мая на участке Третьего транспортного кольца в районе Загородного шоссе ограничат движение из-за ремонтных работ. Ограничения будут действовать круглосуточно до 5 октября. Речь идет об участке ТТК от владения 2А до владения 2А, строения 2, на Загородном шоссе.

