Движение на участке Открытого шоссе будет ограничено с 14 мая

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С 14 мая будет ограничено движение на участке Открытого шоссе, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Ограничения вводятся на период ремонтных работ. Они продлятся до 25 июня. Уточняется, что речь идет об участке от владения 9 до владения 16, строения 7.

"Период 1: с 14 по 22 мая круглосуточно. Период 2: с 22 мая по 8 июня круглосуточно. Период 3: с 8 по 25 июня круглосуточно", – говорится в сообщении.

Движение транспорта на период ремонтных работ будет производиться по одной полосе в каждую сторону.

Ранее сообщалось, что с 11 мая по 30 октября ограничат движение транспорта на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Речь идет об участке с внутренней стороны 27-ого километра МКАД от дома 40А до съезда с внутренней стороны МКАД на улицу Липецкую в сторону центра.

Движение транспорта сохранится по пяти полосам за счет переразметки проезжей части. Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции транспортной развязки.