Схема движения временно изменится на ряде улиц Нижегородского района

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В связи с реконструкцией инженерных сетей в Нижегородском районе поменяется схема движения транспорта на ряде улиц. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
С 1 по 30 мая по одной полосе движения оставят на участке Подъемной улицы от дома 29, строения 8а на улице Рогожский Поселок до дома 1 на Подъемной улице, с 10 мая по 31 августа – на участке от дома 3 на Подъемной улице до дома 6, строения 1 в Перовском проезде. На данных участках, в том числе нельзя будет и припарковать машину.
С 10 мая по 31 августа ограничено движение будет на участке Перовского проезда от дома 6, строения 1 до дома 35, строения 3. Проехать автомобили смогут, двигаясь по одной полосе в каждую сторону.
Ранее сообщалось, что на улице Пилота Нестерова ограничат движение транспорта из-за строительных работ с 25 апреля по 28 июня. С 25 апреля по 15 мая движение ограничат на улице Пилота Нестерова в районе пересечения с Ленинградским проспектом, дом 46 за счет ликвидации парковочного пространства с сохранением существующего количества полос.
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