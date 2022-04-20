Одностороннее движение организуют на 13 улицах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Одностороннее движение организуют на 13 улицах Москва до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На этих улицах появится свыше 600 новых парковочных мест. При этом дорожных конфликтов станет меньше.
Одностороннее движение организуют на 1-м Нагатинском проезде, Проектируемых проездах №1809, 3418, 6195, улицах Гжатской, Гродненской, Алябьева, Школьной, Лесной, 1-м Новомихалковском проезде, 8-м Новоподмосковном переулке. Кроме того, изменения произойдут на проезде, который прилегает к улице Сталеваров от владения 1 до владения 1а, и участке от улицы 2-й Кабельной до 3-й Кабельной.
"Разъехаться на узкой дороге бывает проблемно для участников движения. Иногда водители паркуются вдоль дороги и так сужают ее. Чтобы ехать на этих участках было проще, мы вводим одностороннее движение", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на некоторых улицах в ЦАО и ЮВАО изменится схема движения. Ограничения будут действовать с 23 апреля по 31 августа на участке улицы Авиамоторной от дома 10, корпуса 1, до дома 8, строения 1, а также с 21 апреля по 30 августа на участке Рижской площади от дома 1 до дома 3.
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