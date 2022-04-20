Движение в Москве ограничат из-за подготовки к параду Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичной Госавтоинспекции напомнили об ограничении движения в городе 20–22 и 25 апреля из-за подготовки к проведению парада Победы на Красной площади.

Так, с 23:30 20 апреля до 02:00 21 апреля будет ограничено движение на внешней стороне МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе, на Новорязанском шоссе – от дома 3, корпуса 1, до МКАД и на Волгоградском проспекте от МКАД до ТТК.

Также с 23:00 21 апреля до 02:00 22 апреля ограничения коснутся следующих улиц:

1-й Силикатный проезд от Звенигородского шоссе до 2-го Силикатного проезда;

2-й Силикатный проезд;

3-й Силикатный проезд;

Звенигородское шоссе;

улица Красная Пресня;

улица Баррикадная;

улица Садовая-Кудринская;

улица Большая Садовая;

Триумфальная площадь;

улица 1-я Тверская-Ямская;

Оружейный переулок;

улица Садовая-Каретная;

Самотечная эстакада;

улица Садовая-Спасская;

улица Садовая-Черногрязская;

улица Земляной Вал – от улицы Садовой-Черногрязской до Большого Дровяного переулка;

дублер Земляного Вала – от Большого Дровяного переулка до Таганской площади;

Таганская площадь;

улица Марксистская;

Волгоградский проспект – от улицы Абельмановской до Проектируемого проезда № 3502.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

25 апреля с 21:00 и до окончания мероприятия будут ограничено движение на улицах Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Охотный Ряд и Большой Никитской.

"Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы", – говорится в телеграм-канале ГИБДД.

В ночь на 20 апреля от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади нанесли разметку желтого цвета. Водителей призвали быть внимательными на указанном участке дороги. Желтая разметка предназначена только для военной техники.

