Движение в Москве ограничат из-за подготовки к параду Победы

18:13
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичной Госавтоинспекции напомнили об ограничении движения в городе 20–22 и 25 апреля из-за подготовки к проведению парада Победы на Красной площади.
Так, с 23:30 20 апреля до 02:00 21 апреля будет ограничено движение на внешней стороне МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе, на Новорязанском шоссе – от дома 3, корпуса 1, до МКАД и на Волгоградском проспекте от МКАД до ТТК.
Также с 23:00 21 апреля до 02:00 22 апреля ограничения коснутся следующих улиц:
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
"Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы", – говорится в телеграм-канале ГИБДД.
В ночь на 20 апреля от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади нанесли разметку желтого цвета. Водителей призвали быть внимательными на указанном участке дороги. Желтая разметка предназначена только для военной техники.
Ряд участков Москвы перекроют 20–22 апреля для проезда техники для подготовки к 9 Мая
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