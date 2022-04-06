Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Москве 7 мая.

Сам военный парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В Кремле объявили аккредитацию СМИ на репетицию и парад.

"Открыта аккредитация журналистов на освещение мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", – говорится в сообщении.

Накануне Дмитрий Песков сообщил, что Россия отпразднует День Победы так, как это делается из года в год. По его словам, это самый святой праздник в стране.

Также Песков сообщил, что состав участников парада 9 Мая определяет министерство обороны. Он подчеркнул, что ему неизвестно, будут ли на нем присутствовать подразделения ЛНР и ДНР. Песков не смог ответить, пройдут ли новые российские фронтовики по Красной площади.