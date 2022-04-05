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общество

15:14

Песков рассказал, как Россия отпразднует День Победы

властьобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия отпразднует День Победы как всегда, как это делается из года в год, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, это самый святой праздник в стране.

"В нашей стране он был и останется святым праздником для всех россиян", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Также Песков сообщил, что состав участников парада 9 Мая определяет министерство обороны. Он подчеркнул, что ему неизвестно, будут ли на нем присутствовать подразделения ЛНР и ДНР. Также Песков не смог ответить, пройдут ли новые российские фронтовики по Красной площади.

В этом году Россия отметит 77-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В 2021 году праздник в Москве начался с парада на Красной площади. В нем приняли участие 37 пеших парадных расчетов, свыше 190 образцов военной и специальной техники, 76 самолетов и вертолетов.

В параде были задействовали более 12 тысяч военнослужащих. Это офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ. Впервые в параде принял участие расчет военной полиции из Центрального военного округа.

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