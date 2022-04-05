Песков счел выпады Байдена в адрес Путина недостойными президента США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личные выпады Джо Байдена в адрес Владимира Путина недостойны президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

"Продолжаются личные оскорбления в адрес президента России, это плохо", – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что власти РФ допускают возможность введения новых санкций в отношении России со стороны Штатов.

"Вряд ли американцы откажутся от этой своей любимой практики", – пояснил он.

Ранее президент США в ходе визита в Варшаву заявил, что Владимир Путин не может оставаться у власти. До этого американский лидер дважды назвал российского президента военным преступником.

В ответ на это Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле продолжат отслеживать и фиксировать высказывания американского лидера Джо Байдена о Владимире Путине. Он отмечал, что фраза президента США об отстранении российского лидера от власти вызывает тревогу.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.