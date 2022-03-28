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политика

13:00

Новое заявление Байдена про Путина вызывает тревогу – Песков

властьполитика

Фото: ТАСС/Radek Pietruszka/EPA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле продолжат отслеживать и фиксировать высказывания американского лидера Джо Байдена о Владимире Путине. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Песков прокомментировал последнее заявление президента США об отстранении Владимира Путина от власти, сделанное во время рабочей поездки в Варшаву.

"Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США, мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше", – подчеркнул Песков.

До этого Песков, комментируя слова Байдена, заявил, что не американскому лидеру решать, кому быть у власти в России, президента своей страны выбирают россияне.

Ранее в Белом доме объяснили суть высказывания Джо Байдена. Подчеркивалось, что американский лидер не имел в виду смену власти в России.

Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин на Глобальном энергетическом форуме также отметил, что заявление Байдена не отражает официальный курс Белого дома и было сделано на эмоциях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Рейтинг одобрения в США деятельности Байдена упал до рекордно низкого уровня – опрос

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