Оскорбления от Байдена сужают окно возможностей для налаживания отношений с США – Песков

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Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы РФ Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость", – цитирует Пескова ТАСС. – "И, конечно, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации (США). Надо себе отдавать отчет в этом".

Официальный представитель Кремля также выразил удивление, что обвинения в адрес Путина звучат именно из уст Байдена, ранее призывавшего бомбить Югославию.

"Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей", – подчеркнул он. – "Поэтому, конечно, из его уст подобное слышать по меньшей мере странно".

Ранее Байден вновь позволил себе недипломатично высказаться о Владимире Путине.

"Он мясник, вот, что я думаю", – заявил глава Белого дома во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины.

Это не первое оскорбительное высказывание президента Штатов, адресованное главе РФ. 17 марта Байден заявил, что считает Путина военным преступником. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие слова непозволительными, недопустимыми и непростительными. По его словам, Путин очень мудрый, дальновидный, культурный международный деятель. А 25 марта американский лидер позволил себе еще одно недипломатичное высказывание.

Ситуация осложнилась в ночь на 24 февраля, когда Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.