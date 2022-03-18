Песков прокомментировал высказывания Байдена в адрес Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин является военным преступником.

Представитель Кремля подчеркнул, что данные высказывания являются личными оскорблениями.

"Эти заявления фактически ежедневно идут от Байдена. Учитывая подобную раздражительность Байдена, иногда забывчивость, утомляемость, которая приводит к агрессивным высказываниям, не будем давать резких оценок", – приводит слова Пескова "Газета.ру".

На заявления Байдена также отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем телеграм-канале он заявил, что человек, "который за свой век натворил столько зла против человечества", не может оценивать действия Путина.

Кадыров отметил, что сегодня по приказу Байдена города Украины превращают в руины, как в 1999 году Белград. Он также напомнил о настаивании американского лидера вторгнуться в Ирак.

"Нет более отъявленного военного и экономического преступника на сегодняшний день среди действующих лидеров стран, чем Джо Байден. Типичный образец авторитарного самоуправца и властолюбивого деспота", – добавил Кадыров.

Ранее Россия ввела против Байдена персональные санкции. Как позже уточнили в Кремле, введение российской стороной санкций против главы Белого дома не означает отказа от контактов, при необходимости они могут возобновиться.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

