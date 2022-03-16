Введение РФ санкций против Байдена не означает отказа от контактов – Песков

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Введение российской стороной санкций против лидера Соединенных Штатов Джо Байдена не означает отказа от контактов, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

"При необходимости эти контакты могут возобновиться", – отметил Песков.

Он также уточнил, что персональный список представителей Штатов, против которых РФ ввела ограничения, был согласован с Владимиром Путиным.

Ранее Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена. Они также коснулись бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, директора ЦРУ Уильяма Бернса, помощника президента США по нацбезопасности Джейкоба Салливана и других.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.