Ответ РФ на санкции США стал неизбежной реакцией на русофобский курс Вашингтона – МИД РФ

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Санкции, введенные Россией в отношении США, являются ответной мерой и неизбежным следствием крайне русофобского вектора политики американских властей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД РФ.
"Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России", – говорится в тексте.
В МИД отметили, что при этом Россия не отказывается от поддержания официальных каналов связи и организации контактов высокого уровня с лицами, фигурирующими в черном списке.
15 марта Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена. Персональные санкции также коснулись бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, директора ЦРУ Уильяма Бернса, помощника президента США по нацбезопасности Джейкоба Салливана и других официальных лиц.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
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