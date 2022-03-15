США расширили санкции против России и Белоруссии

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Власти США ввели новые санкции в отношении еще 15 российских и белорусских физических лиц. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Новые рестрикции затронули представителей российского военного руководства, в частности главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева и нескольких заместителей министра обороны РФ.

В санкционный список была включена жена президента Белоруссии Александра Лукашенко Галина. Также документ был дополнен 38 различными возможными вариантами написания имени и фамилии белорусского лидера.

Кроме того, в санкционный список включены прокурор Аргуна (Чечня) Джабраил Ахматов, начальник ГИБДД Курчалоевского района Чечни Хусейн Хутаев, следователь Курчалоевского РОВД Нурид Саламов и судья Басманного суда Москвы Наталья Мушникова.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

