Власти Канады расширили санкции против РФ

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Канадские власти расширили санкции в отношении России, распространив ограничения еще на 15 физических лиц. Об этом сообщается на сайте правительства Канады.
В частности, в санкционный список попали глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин и его заместитель Сергей Дронов, а также главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов.
Ранее Канада расширила экономические санкции против России. В список внесли 10 ключевых сотрудников компаний "Газпром" и "Роснефть". Во внешнеполитическом ведомстве Канады заявили, что данные рестрикции призваны оказать дополнительное давление на руководство России из-за специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Мария Захарова прокомментировала санкционный список против России
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