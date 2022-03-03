Канада вводит санкции против 10 сотрудников "Газпрома" и "Роснефти"

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Канада расширила экономические санкции против России. В список внесены 10 ключевых сотрудников компаний "Газпром" и "Роснефть". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте канадского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Канады заявили, что данные рестрикции призваны оказать дополнительное давление на руководство России из-за специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Ранее сообщалось, что США расширили санкции в отношении России. Ограничительные меры затронут 22 российских оборонных предприятия. Речь идет в том числе о компаниях, которые занимаются разработкой и производством боевых самолетов, боевых машин пехоты, систем радиоэлектронной борьбы, ракет и беспилотных летательных аппаратов. Также Вашингтон вводит экспортный контроль на поставки в РФ оборудования для добычи нефти и газа.

Соединенные Штаты, страны Европейского союза и некоторые другие государства начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. В частности, 24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. 1 марта ограничительные меры против 49 российских компаний и руководства РФ ввела Япония.

В МИД РФ назвали такие действия со стороны Запада аморальными и не имеющими под собой правовых основ. Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, наложенные США и ЕС санкции не связаны с текущей ситуацией на Украине. Она также подчеркнула, что данные ограничительные меры не имеют под собой никакой правовой основы и не соответствуют тем целям, которые многие годы провозглашает Запад.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.