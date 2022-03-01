Манера США вводить санкции как бацилла распространилась на Евросоюз – Песков

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Американская практика использования санкционной политики распространилась на страны Европы, как бацилла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Такими апологетами санкций являются Соединенные Штаты. Они такие фанаты санкций. Естественно, эта приверженность этой практике как бацилла сейчас распространилась и на Европу", – сказал он.

По словам Пескова, Запад напрасно надеется, что Россия изменит вектор своей политики под давлением санкций.

"Здесь очевидно, что об этом не может идти и речи. Никто из нас своей позиции последовательной не изменит", – подчеркнул представитель Кремля.

28 февраля Владимир Путин на совещании по экономике предложил обсудить санкции Запада против России. За введенные ограничения президент РФ назвал иностранные государства "империей лжи".

Поводом для обострения ситуации в экономике стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.