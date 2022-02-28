Путин назвал Запад "империей лжи" за санкции против России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин предложил на совещании по экономике обсудить санкции Запада против России. Он отметил, что ранее финансовые вопросы уже обсуждал с Михаилом Мишустиным.

"Имею в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны", – приводит слова Путина RT.

В совещании, которое проходит в Кремле, принимают участие премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а также руководитель Сбербанка Герман Греф.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

В то же время в ЦБ заявляли, что банковская система России стабильна и обладает достаточным запасом капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

Ситуация обострилась после того, как 23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

