В банках РФ сообщили о проведении финансовых операций в штатном режиме

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Сбер и Райффайзенбанк не испытывают сложностей с проведением операций клиентов, все системы работают в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы кредитных организаций.
В Сбербанке рассказали, что проработали сценарии для гарантированной защиты средств и активов клиентов и готовы к любому развитию событий. По словам представителей компании, клиентам доступны в полном объеме средства и сервисы. В Сбербанке подчеркнули, что проработали варианты обеспечения всех функций в штатном режиме.
"Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях", – сообщили в пресс-службе.
В Райффайзенбанке также работают штатно. При этом банк рекомендовал клиентам при обмене валют делать предварительный заказ на сумму, превышающую 150 000 рублей.
"На данный момент в Райффайзенбанке достаточно наличной валюты для удовлетворения потребностей всех наших клиентов", – добавили в компании.
При этом клиенты "Тинькофф банка" рассказали, что в онлайн-приложении организации перестала работать конвертация рублей в доллары. ТАСС пока не располагает комментарием банка.
Ранее СМИ сообщили, что курс доллара и евро к рублю на Форексе подскочил на 9–10% и достиг исторических максимумов в 90 и 101 рубль соответственно. По состоянию на 08:58 курс европейской валюты к рублю увеличивался на 9,15%, составив 100,83 рубля. На предыдущей сессии один евро стоил 92,35 рубля.
Обвал российской валюты произошел после обострения ситуации в ДНР и ЛНР. 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Экономист прокомментировал решение о приостановке торгов на российской бирже
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