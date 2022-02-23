Годовая инфляция в России ускорилась с 12 по 18 февраля до 8,84%

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Годовая инфляция в России ускорилась до 8,84% с 8,75% с 12 по 18 февраля. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ.
На изменение недельных темпов инфляции оказывает влияние волатильность цен в туристических и регулируемых услугах. В этом сегменте цены увеличились на 0,44% при удорожании услуг зарубежного туризма на 6,85%.
При этом на продовольственные товары цены выросли на 0,39%. На уличение продовольственных цен влияет рост цен на мясопродукты, масла и жиры, молоко и молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия.
Однако в Минэкономразвития отметили снижение экспортных цен на российскую пшеницу на 1,9% при удорожании французской экспортной пшеницы на 0,5% и снижении цен на пшеницу в США на 0,1%. При этом в среднем на мировом рынке цены на продовольственные товары в феврале 2022 года превысили уровень прошлого года.
Ранее Банк России выразил надежду, что к середине 2023 года инфляция в России вернется к целевому уровню в 4%. Приблизиться к показателю в 4% инфляция может уже к концу 2022 года. Зампред Центробанка признал, что в настоящий момент в части прогнозов сохраняется высокая неопределенность, связанная в том числе с геополитической ситуацией.
Путин потребовал принимать эффективные меры по снижению инфляции в России
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