ЦБ прогнозирует инфляцию в России в 2022 году на уровне 5–6%

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Банк России рассчитывает, что к середине 2023 года инфляция в России вернется к целевому уровню в 4%. Об этом, выступая в Госдуме, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

"Обновленный прогноз предполагает инфляцию 5–6% по итогам этого года. Мы ожидаем, что к середине 2023 года инфляция вернется к цели", – цитирует Заботкина ТАСС.

Приблизиться к показателю в 4% инфляция может уже к концу 2022 года.

Зампред Центробанка признал, что в настоящий момент в части прогнозов сохраняется высокая неопределенность, связанная в том числе с геополитической ситуацией. Именно этим, по его словам, объясняется диапазон прогноза в один процентный пункт.

Между тем в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном накануне, ЦБ отмечал, что ожидает замедления годовой инфляции в России до 8,5% в первом квартале этого года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что правительству и Центробанку следует принимать эффективные меры по снижению инфляции в России. Он подчеркнул, что высокая инфляция негативно сказывается на благосостоянии россиян. В этом вопросе важно, чтобы велась скоординированная работа по устранению внешних и внутренних факторов инфляции.