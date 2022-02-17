Путин потребовал обеспечить рост реальных доходов россиян минимум на 2,5% в 2022 году

Фото: depositphotos/Tiko0305
Рост реальных доходов россиян в текущем году должен составить минимум 2,5%. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
"Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, эту задачу обязательно нужно решить", – отметил российский лидер.
По словам президента, увеличение доходов россиян должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но и на экономический рост. Он уточнил, что это базовое условие для решения социальных вопросов, необходимо объективно оценивать обстановку.
Путин также обратил внимание на то, что положительная динамика в экономике в 2021 году во многом носила восстановительный характер.
"Эксперты отмечают, что потенциал такого роста уже исчерпан. И в новых условиях важно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие, повысить темпы потенциального роста российской экономики", – отметил российский лидер.
Президент РФ подчеркнул, что по доходам россиян в первую очередь ударяет увеличение цен, это плохо сказывается на благополучии и достатке семей. Он также напомнил, что благодаря дополнительным бюджетным доходам российские власти уже приняли решение по адресной поддержке наиболее нуждающихся категорий граждан. Были выполнены разовые выплаты пенсионерам и семьям со школьниками, проведена дополнительная индексация пенсий, МРОТ и прожиточного минимума, по фактической инфляции был проиндексирован размер материнского капитала.
Ранее Путин потребовал принимать эффективные меры по снижению инфляции в России. По итогам января текущего года цены на потребительские товары в России выросли в среднем на 8,7%. По словам президента, это значительно выше принятых ориентиров. В то же время Путин обратил внимание на то, что и в других странах ситуация с инфляцией не лучше: в США она составила 7,5%.
Путин потребовал принимать эффективные меры по снижению инфляции в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: