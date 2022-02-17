Путин потребовал обеспечить рост реальных доходов россиян минимум на 2,5% в 2022 году

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Рост реальных доходов россиян в текущем году должен составить минимум 2,5%. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, эту задачу обязательно нужно решить", – отметил российский лидер.

По словам президента, увеличение доходов россиян должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но и на экономический рост. Он уточнил, что это базовое условие для решения социальных вопросов, необходимо объективно оценивать обстановку.

Путин также обратил внимание на то, что положительная динамика в экономике в 2021 году во многом носила восстановительный характер.

"Эксперты отмечают, что потенциал такого роста уже исчерпан. И в новых условиях важно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие, повысить темпы потенциального роста российской экономики", – отметил российский лидер.

Президент РФ подчеркнул, что по доходам россиян в первую очередь ударяет увеличение цен, это плохо сказывается на благополучии и достатке семей. Он также напомнил, что благодаря дополнительным бюджетным доходам российские власти уже приняли решение по адресной поддержке наиболее нуждающихся категорий граждан. Были выполнены разовые выплаты пенсионерам и семьям со школьниками, проведена дополнительная индексация пенсий, МРОТ и прожиточного минимума, по фактической инфляции был проиндексирован размер материнского капитала.

Ранее Путин потребовал принимать эффективные меры по снижению инфляции в России. По итогам января текущего года цены на потребительские товары в России выросли в среднем на 8,7%. По словам президента, это значительно выше принятых ориентиров. В то же время Путин обратил внимание на то, что и в других странах ситуация с инфляцией не лучше: в США она составила 7,5%.

