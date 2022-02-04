В ГД предложили повысить ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутаты от ЛДПР предложили повысить размер ежемесячной выплаты для ухаживающих за инвалидами россиян и предусмотреть ее индексацию. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму, сообщил замруководителя фракции Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.
Сейчас таким людям выплачивают по 10 тысяч рублей без индексации. В связи с этим неработающим родителям или опекунам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, хотят предоставить право на получение ежегодно индексируемой ежемесячной выплаты. Ее сумма составит 13 тысяч рублей, что сопоставимо с прогнозируемой величиной МРОТ в 2023 году. Коэффициент индексации предлагается определять правительству РФ.
Ожидается, что для россиян, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, размер выплаты увеличится на районный коэффициент, применяемый при определении размеров пенсии.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила повысить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет. По ее мнению, нужно увеличить размер таких выплат до прожиточного минимума вне зависимости от наличия дохода от трудовой деятельности у лица, ухаживающего за ребенком. Также она предложила предоставить этому человеку возможность работать неполный день или в дистанционном режиме.
Она выразила надежду, что благодаря предлагаемым изменениям станет меньше ситуаций, когда семьям приходится помещать ребенка-инвалида в специализированные интернаты на полное попечение государства.
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