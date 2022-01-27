Экономист рассказал о возможности "купить" страховой стаж для пенсии

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Россиянам объяснили, что делать при нехватке страхового стажа для назначения пенсии. Об этом рассказал представитель НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис в интервью агентству "Прайм".
Эксперт напомнил, что минимальный стаж для страховой пенсии в 2022 году составляет 13 лет. При этом в следующие два года требование к стажу будет возрастать ежегодно на один год.
Биезбардис рекомендовал заранее озаботиться сбором необходимых документов, которые подтвердят стаж работника.
"Согласно утвержденным правилам подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, в этом могут помочь трудовые договоры, договоры ГПХ, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, справки от организаций, выплачивавших вознаграждение за создание творческих произведений, и от службы занятости населения о получении пособия по безработице и другие документы", – заявил специалист.
Страховой стаж можно "докупить", продолжил специалист. Необходимо учитывать, что таким способом разрешается набрать до половины стажа. Кроме этого, данная возможность имеется лишь при обычном трудовом стаже.
Как уточнил Биезбардис, минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в текущем году составляет 36 669 рублей 60 копеек, а максимальный – 293 356 рублей 80 копеек.
"Купить" можно до половины требуемого стажа, в текущем году это шесть лет. Исключение составляют самозанятые граждане, для которых ограничений нет", – подытожил эксперт.
Ранее Совет Федерации одобрил закон об индексации в 2022 году пенсий на 8,6%. Таким образом, средний размер пенсии после индексации составит 18 984 рубля.
12 января Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции – на 8,6%. По словам президента, принятые ранее решения не позволят россиянам покрыть расходы, которые связаны с высоким ростом цен в прошлом году.
Соответствующий законопроект подготовило правительство РФ и 17 января внесло его на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.
Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%
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