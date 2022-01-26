Совфед одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Совет Федерации одобрил закон об индексации в 2022 году пенсий на 8,6%.

Эту норму в качестве поправки в уже принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера внес кабмин.

Средний размер пенсии после индексации составит 18 984 рубля. Предполагается, что индексация пенсий пройдет с 1 января текущего года.

12 января Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции – на 8,6%. По словам президента, принятые ранее решения не позволят россиянам покрыть расходы, которые связаны с высоким ростом цен в прошлом году.

Соответствующий законопроект подготовило правительство РФ и 17 января внесло его на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.

