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Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции – на 8,6%. Об этом президент РФ заявил в ходе совещания с правительством.

По словам Путина, принятые ранее решения не позволят россиянам покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.

"Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции: проиндексировать пенсии чуть выше инфляции, на 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет", – сказал российский лидер.

Он уточнил, что в настоящее время инфляция наблюдается на уровне 8,4%.

Владимир Путин попросил правительство в ближайшее время провести нужные процедуры и принять решение по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что в России в 2022 году вырастут пенсии. Об этом заявляла профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, рост фиксированной выплаты вызовет увеличение доплат за иждивенца, сельский и северный стаж, а также к пенсиям инвалидов I группы и 80-летних граждан.

Также в России выросли минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. В частности, МРОТ теперь составляет 13 890 рублей в месяц против 12 792 рублей в 2021 году. Индексация выплаты составила 8,6%. При этом прожиточный минимум увеличился на 1 тысячу рублей, до 12 654.

