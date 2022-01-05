Экономист объяснила, кому повысят пенсии в 2022 году

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Неработающие пенсионеры, которые отработали более 30 лет в сельской местности, с 2022 года смогут получить надбавку к пенсии даже при переезде.

Об этом напомнила профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова.

Она пояснила, что из-за растущей инфляции повышение пенсий коснется тех, кто проработал в колхозах и совхозах до 1992 года, а также бывших сотрудников правоохранительных органов, ФСИН и тех, кто работал в условиях Крайнего Севера.

Помимо этого, добавила Голодова, в 2022 году пенсии планируется проиндексировать три раза. Первую прибавку начислят автоматически с 1 января.

"Это значит, фиксированная часть увеличится до 6 401 рубля. Вторая прибавка – в апреле 2022 года – более существенная индексация социальных пенсий – на 7,7%", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".

Ранее в ПФР напомнили, что жители села могут получить повышенную фиксированную выплату к пенсии. Для получения 25-процентной надбавки необходимо иметь стаж в сельском хозяйстве (не менее 30 лет) и проживать на селе. Еще одним условием является отсутствие оплачиваемой работы.