С 1 января в России изменился размер пенсий

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С 1 января 2022 года в России на 5,9% вырос размер страховой пенсии. Социальная часть при этом увеличилась на 7,7%. Об этом сообщает "Российская газета".

Отмечается, что размер средней пенсии превысит 17 тысяч рублей, что почти на тысячу больше, чем в 2021 году. Однако сумма пенсионных выплат может различаться в зависимости от региона.

Право на страховую пенсию в 2022 году получают женщины в возрасте 56,5 лет и мужчины в возрасте 61,5 лет, родившиеся во втором полугодии 1965 и 1960 годов соответственно.

Уточняется, что для получения данного вида выплат необходимы определенный стаж работы (не менее 13 лет) и величина пенсионного коэффициента (от 23,4 балла).

Кроме того, на 25% вырастут пенсии у россиян, проживающих в сельской местности. Коснется это неработающих пожилых граждан, чей стаж в сельскохозяйственной сфере составляет не менее 30 лет.

Увеличатся также социальные доплаты для граждан, у которых пенсии оказались ниже нового прожиточного минимума – 14 009 рублей.

Вступят в силу в 2022 году и новые правила начисления пенсий. Помимо этого пенсии больше не смогут удерживать за долги, если человека признали банкротом.

Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум выросли в России с 1 января 2022 года. В частности, МРОТ теперь составляет 13 890 рублей в месяц против 12 792 рублей в 2021 году. Индексация выплаты составила 8,6%. При этом прожиточный минимум увеличился на 1 тысячу рублей, до 12 654.