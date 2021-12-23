Сенатор заявила, что порядок и механизмы индексации пенсий определит правительство РФ

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Замглавы социального комитета СФ Елена Бибикова объяснила, что порядок индексации пенсий в 2022 году определят в правительстве РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор отметила, что на данный момент ожидается определение уровня инфляции по итогам года. По ее словам, решение об индексации пенсий может быть оформлено как законопроект. В таком случае верхняя палата российского парламента может оперативно его рассмотреть.

Кроме того, возможен вариант развития событий, при котором правительство России примет собственное постановление об индексации пенсий. При этом будет учитываться реальный рост инфляции, превышающий заложенные в бюджете показатели.

В четверг, 23 декабря, в рамках большой ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что правительство приложит все силы для индексации пенсий россиян по уровню фактической инфляции.

Кроме того, глава государства добавил, что на 2022 год планируется решение по выравниванию доходов людей, которые работают в силовых структурах, а также по пенсиям военнослужащих.

