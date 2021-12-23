Пенсии россиян проиндексируют по уровню инфляции в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство приложит все силы для индексации пенсий россиян по уровню фактической инфляции. Такое заявление сделал Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции.

Глава государства ответил на вопрос журналистки, которая отметила, что индексация пенсий в 2022 году ожидается на уровне 5,9%, в то время как цены растут быстрее. Он напомнил о важности выполнения обещаний, которые правительство РФ дало в прошлые годы. Одно из них касалось выплаты пенсий.

Президент добавил, что в следующем году планируется принять решение по сотрудникам силовых структур, чтобы выровнять доходы людей, работающих в этой сфере. Он подчеркнул, что это коснется и пенсий военнослужащих.

Владимир Путин в четверг, 23 декабря, провел ежегодную большую пресс-конференцию. За первые два часа мероприятия президент РФ ответил на 22 вопроса.

Президент затронул вопрос расселения аварийного жилья. По словам главы государства, деньги на реализацию программы будут выделяться. В новую программу могут войти строения, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Действующая на данный момент инициатива ограничена именно этой датой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 1 января 2022 года в Москве увеличат минимальный размер пенсии с городской доплатой. Кроме того, будут проиндексированы детские пособия и иные социальные выплаты.

