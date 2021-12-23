Пенсии россиян проиндексируют по уровню инфляции в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Правительство приложит все силы для индексации пенсий россиян по уровню фактической инфляции. Такое заявление сделал Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции.
Глава государства ответил на вопрос журналистки, которая отметила, что индексация пенсий в 2022 году ожидается на уровне 5,9%, в то время как цены растут быстрее. Он напомнил о важности выполнения обещаний, которые правительство РФ дало в прошлые годы. Одно из них касалось выплаты пенсий.
Президент добавил, что в следующем году планируется принять решение по сотрудникам силовых структур, чтобы выровнять доходы людей, работающих в этой сфере. Он подчеркнул, что это коснется и пенсий военнослужащих.
Владимир Путин в четверг, 23 декабря, провел ежегодную большую пресс-конференцию. За первые два часа мероприятия президент РФ ответил на 22 вопроса.
Президент затронул вопрос расселения аварийного жилья. По словам главы государства, деньги на реализацию программы будут выделяться. В новую программу могут войти строения, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Действующая на данный момент инициатива ограничена именно этой датой.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 1 января 2022 года в Москве увеличат минимальный размер пенсии с городской доплатой. Кроме того, будут проиндексированы детские пособия и иные социальные выплаты.
Путин заявил об индексации пенсий россиян по уровню инфляции в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: