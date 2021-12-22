Минимальный размер пенсии в Москве увеличат с 1 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 января 2022 года в Москве увеличат минимальный размер пенсии с городской доплатой. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

"Запланирована индексация детских пособий и других социальных выплат. Кроме того, по многочисленным просьбам многодетных семей право бесплатного проезда в общественном транспорте получат оба родителя в многодетных семьях", – добавил мэр столицы.

По словам Собянина, за последние три года социальные выплаты были увеличены в 2–5 раз, а минимальная социальная пенсия – на 40%. В дальнейшем власти планируют индексировать пособия по мере возможностей городского бюджета для улучшения качества жизни миллионов москвичей.

"Уже сегодня объем выплат и льгот составляет более 500 миллиардов рублей, что вообще никак не сопоставимо с подавляющим большинством Российской Федерации", – подчеркнул градоначальник.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2022 года прожиточный минимум для жителей Москвы увеличится и составит 18 714 рублей на человека.

В текущем году уровень прожиточного минимума на душу населения в столице составляет 18 029 рублей.

