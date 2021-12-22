Минимальный размер пенсии в Москве увеличат с 1 января

13:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 1 января 2022 года в Москве увеличат минимальный размер пенсии с городской доплатой. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.
"Запланирована индексация детских пособий и других социальных выплат. Кроме того, по многочисленным просьбам многодетных семей право бесплатного проезда в общественном транспорте получат оба родителя в многодетных семьях", – добавил мэр столицы.
По словам Собянина, за последние три года социальные выплаты были увеличены в 2–5 раз, а минимальная социальная пенсия – на 40%. В дальнейшем власти планируют индексировать пособия по мере возможностей городского бюджета для улучшения качества жизни миллионов москвичей.
"Уже сегодня объем выплат и льгот составляет более 500 миллиардов рублей, что вообще никак не сопоставимо с подавляющим большинством Российской Федерации", – подчеркнул градоначальник.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2022 года прожиточный минимум для жителей Москвы увеличится и составит 18 714 рублей на человека.
В текущем году уровень прожиточного минимума на душу населения в столице составляет 18 029 рублей.
С 1 января изменится порядок выплаты пенсии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: