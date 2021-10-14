Прожиточный минимум в Москве увеличится до 18 714 рублей

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С 1 января 2022 года прожиточный минимум для жителей Москвы увеличится и составит 18 714 рублей на душу населения. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.
"Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчете на душу населения – 18 714 рублей. Для трудоспособного населения – 21 371 рубль, для пенсионеров –14 009 рублей, для детей – 16 174 рублей", – сказано в постановлении.
В соответствии с предыдущим постановлением, в текущем году уровень прожиточного минимума на душу населения в столице составил 18 029 рублей. Для трудоспособного населения – 20 589 рублей, пенсионеров – 13 496, детей – 15 582.
Ранее сообщалось, что правительство Москвы одобрило законопроект о городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов, 90% его расходов будет направлено на здравоохранение, образование, транспорт и другие проекты.
Проект нового бюджета формировался в соответствии с основными параметрами бюджетов прошлых лет. В правительстве уверены, что это обеспечит преемственность и последовательность реализации социальных и инвестиционных программ.
Правительство Москвы одобрило законопроект о городском бюджете на 2022 год
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