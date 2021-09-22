На сколько проиндексируют пенсии в 2022 году

В России в 2022 году проиндексируют социальные и страховые пенсии. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Рассказываем, на сколько подрастут выплаты.



Сколько получат пенсионеры?

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал про индексацию страховых пенсий, запланированную на 2022 год. Перерасчет выплат в России по закону проводится 1 января на уровне выше годовой инфляции, напомнил он. Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали инфляцию по итогам 2021 года в 5,8%.





Антон Котяков министр труда и соцзащиты РФ С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета – на уровне 5,9%.

Следовательно, неработающим пенсионерам в 2022 году начнут начислять в месяц порядка 18 521 рубля. В текущем году средний размер выплаты составляет 16 789 рублей.

Кроме того, Котяков сообщил об индексации социальных пенсий на 7,7% в следующем году. "Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года", – уточнил он.

Не обошел министр и вопрос, касающийся минимальной размеры оплаты труда. По словам Котякова, в 2022 году МРОТ составит 13 617 рублей. "Это плюс 6,4% к уровню 2021 года", – подчеркнул глава Минтруда.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что благодаря решению повысить МРОТ зарплата почти 3 миллионов россиян вырастет в следующем году.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Что еще изменится для пенсионеров в 2022 году?

С 2022 года гражданам не понадобится писать заявление для получения пенсии, пособий и единовременных выплат: они будут начисляться автоматически.





из телеграм-канала правительства РФ Пенсии, иные компенсации и пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка со следующего года будут начисляться автоматически.

В 2022 году также вступит в силу еще одно нововведение, касающееся уведомлений о будущих пенсионных выплатах. Пенсионный фонд РФ будет проактивно информировать россиян о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также о пенсионных накоплениях.

"Вся информация будет предоставлена гражданину в личном кабинете на портале Госуслуг, а тем, кто не использует портал Госуслуг, – при обращениях в территориальный орган ПФР", – объяснил замминистра труда и социальной защиты РФ-статс-секретарь Андрей Пудов.

Уведомления раз в 3 года начнут получать женщины с 40 лет и мужчины – с 45 лет. Благодаря им граждане смогут узнать, каким будет размер пенсии по старости, исходя из уже накопленных пенсионных прав.