Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России

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Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года с 5 до 5,8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Херсонцева.

По его словам, в среднесрочном горизонте ее ожидают на уровне 4%. Также министерство повысило прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2021 год – до 73,6 рубля.

При этом Херсонцев отметил, что Минэкономразвития сохранило прогноз по росту инвестиций в основной капитал в 2021 году на уровне 4,5%, улучшив ожидания на 2022 год.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в сентябре составит около 7%. По словам Набиуллиной, российская экономика после высоких темпов восстановительного роста этого года перейдет к более плавному развитию.

На данный момент, согласно прогнозам Банка России, темпы роста ВВП страны по итогам 2021 года будут на уровне 4–4,5%, однако этот прогноз может быть повышен в октябре.

Также, по словам Набиуллиной, прибыль российского банковского сектора в 2021 году будет рекордной. Сообщается, это произойдет благодаря продолжающемуся росту бизнеса и низким расходам на резервы.