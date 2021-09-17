Центробанк намерен ввести ограничения на выдачу кредитов

Фото: depositphotos/LUNNO
Для стабилизации ситуации на рынке потребительского кредитования необходимо введение прямых запретов на выдачу некоторых видов ссуд, Центробанк готов принять такие меры, как только получит соответствующие полномочия, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РБК.
Законопроект о расширении инструментария Банка России был внесен в Госдуму в марте этого года, однако он до сих пор не был принят в связи с разногласиями регулятора с кабмином.
"Пока коллег в правительстве мы не можем убедить, к сожалению. Есть какие-то опасения. Но, на наш взгляд, законопроект, конечно, нужно принимать быстрее", – пояснила Набиуллина.
Если документ будет принят, Центробанк сможет запрещать банкам и другим кредитным организациям выдавать некоторые виды займов сверх пределов определенного лимита.
"Мы, скорее всего, сразу будем использовать эти меры [после появления соответствующих полномочий]", – подчеркнула Набиуллина.
Ранее Центробанк ужесточил регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Это связано с необходимостью повышения надбавок к коэффициентам риска, ускорением темпов роста сегмента и, соответственно, увеличением долговой нагрузки граждан.
В ЦБ считают, что такие меры снизят стимулы банков к расширению кредитования за счет предоставления ссуд закредитованным заемщикам, а также постепенно восстановится величина буфера и будет обеспечена устойчивость банков к потенциальным стрессовым ситуациям.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: