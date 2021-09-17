Центробанк намерен ввести ограничения на выдачу кредитов

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Для стабилизации ситуации на рынке потребительского кредитования необходимо введение прямых запретов на выдачу некоторых видов ссуд, Центробанк готов принять такие меры, как только получит соответствующие полномочия, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РБК.

Законопроект о расширении инструментария Банка России был внесен в Госдуму в марте этого года, однако он до сих пор не был принят в связи с разногласиями регулятора с кабмином.

"Пока коллег в правительстве мы не можем убедить, к сожалению. Есть какие-то опасения. Но, на наш взгляд, законопроект, конечно, нужно принимать быстрее", – пояснила Набиуллина.

Если документ будет принят, Центробанк сможет запрещать банкам и другим кредитным организациям выдавать некоторые виды займов сверх пределов определенного лимита.

"Мы, скорее всего, сразу будем использовать эти меры [после появления соответствующих полномочий]", – подчеркнула Набиуллина.

Ранее Центробанк ужесточил регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Это связано с необходимостью повышения надбавок к коэффициентам риска, ускорением темпов роста сегмента и, соответственно, увеличением долговой нагрузки граждан.

В ЦБ считают, что такие меры снизят стимулы банков к расширению кредитования за счет предоставления ссуд закредитованным заемщикам, а также постепенно восстановится величина буфера и будет обеспечена устойчивость банков к потенциальным стрессовым ситуациям.