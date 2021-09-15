Эксперт рассказал, чем удобен цифровой рубль

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Преподаватель Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Казаков назвал преимущества цифрового рубля перед наличными деньгами и банковскими картами. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Это тот же безналичный рубль, который все видят на своем счете в банковском приложении. Но у него есть ряд преимуществ. Цифровой рубль не привязывается к банку", – заявил эксперт.
По словам Казакова, цифровые рубли не пропадут, поскольку они привязаны к платформе, обеспеченной Российской Федерацией.
Приобрести новый вид валюты можно будет через любую банковскую организацию. Кроме того, за счет особой маркировки можно отследить, куда были переведены цифровые рубли.
Банк России сообщил, что не видит препятствий для внедрения цифрового рубля и начнет его тестировать в январе 2022 года. Необходимая для этого платформа уже разрабатывается.
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