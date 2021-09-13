ЦБ начнет тестировать цифровой рубль в январе 2022 года

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Банк России сообщил, что не видит препятствий для внедрения цифрового рубля и начнет его тестировать в январе 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

"Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года, как и запланировано концепцией, которую мы опубликовали весной этого года. В настоящее время идет активная разработка платформы. Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля", – говорится в сообщении.

Ранее министерство финансов обозначило сроки введения цифрового рубля в России. Полноценный выпуск виртуальной валюты предусмотрен до 2030 года. Данная возможность указана в стратегии развития финрынка на ближайшие девять лет.

Отмечается, что эксперименты с цифровым рублем стартуют с 2022 года. К пилотному проекту присоединились более десятка российских банков.

