Виртуальные деньги могут появиться в России до 2030 года

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Министерство финансов обозначило сроки введения цифрового рубля в России. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Полноценный выпуск виртуальной валюты предусмотрен до 2030 года. Данная возможность указана в стратегии развития финрынка на ближайшие девять лет.

Эксперименты с цифровым рублем стартуют с 2022 года. К пилотному проекту присоединились более десятка российских банков.

Альтернатива бумажным купюрам и банковским картам не будет считаться криптовалютой. Применять ее можно будет как третье официальное средство расчета, отметили эксперты.

Как ранее заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, цифровой рубль сможет заменить наличные деньги. При этом он добавил, что процесс будет небыстрым, а "серая" экономика по-прежнему сохранится.

