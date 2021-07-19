Эксперт предупредил о вреде бумажных чеков для здоровья

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Бумажные кассовые чеки несут больше вреда, чем пользы, поэтому должны уйти в прошлое. Об этом РИА Новости рассказал CEO и сооснователь компании "МойСклад" Аскар Рахимбердиев.

Он напомнил, что, по данным проекта "Раздельный Сбор", в России ежедневно используется порядка 10 тысяч тонн термобумаги, что непозволительно в современном мире.

"Кассовые чеки, напечатанные на термобумаге, вредны для здоровья: токсин бисфенол А, нанесенный на бумагу, способен проникать в кожу человека, провоцировать ряд заболеваний. Кроме того, это вещество делает документы непригодными для переработки", – сказал Рахимбердиев.

Сооснователь компании "Мой Склад" выразил уверенность, что постепенно в крупных городах бумажные чеки будут заменены электронными. При этом сложности если и возникнут, то лишь у отдельных категорий граждан.

Перечисляя плюсы электронных чеков, Рахимбердиев обратил внимание на экономию денежных средств, природных ресурсов и времени. Такой чек нельзя забыть или потерять, он не выцветает на солнце. При этом ряд налоговых вычетов можно оформить без сбора дополнительных документов и посещения налоговой инспекции.

Он напомнил, что в феврале 2021 года Федеральная налоговая служба запустила сервис "Мои чеки онлайн", в котором каждому покупателю доступны собственные электронные чеки. Туда в автоматическом режиме поступают данные о дистанционных покупках. В остальных случаях документ нужно попросить при оплате покупки.

"Отказ от бумаги выгоден не только покупателям, но и бизнесу. Стоимость каждого бумажного чека варьируется от 10 до 20 копеек. А при организации курьерской доставки экономия составит от 24 тысяч рублей: при использовании бумажных платежных документов каждому курьеру нужно выдать мобильную кассу (стоимость от 17 тысяч рублей) и платить за ее ежегодную перерегистрацию (около 7 тысяч рублей)", – пояснил предприниматель.

Он добавил, что при переходе на электронные чеки достаточно будет установить в смартфон курьеру приложение, которое будет выдавать эти самые чеки. Также курьер может показывать клиентам QR-код, по которому доступен электронный документ.

Ранее сообщалось, что цифровые карты в период пандемии стали более востребованы среди россиян, но большая часть операций еще приходится на офлайн-магазины. По данным аналитиков, доля бесконтактных операций по картам в обычных магазинах составила 57%. На транзакции в Сети, соответственно, пришлось 43%.

