ФНС создаст сервис для хранения электронных чеков

Фото: depositphotos/zavgsg

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ создаст сервис для хранения чеков в электронном виде. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

"ФНС России разрабатывает специальный сервис для хранения электронных чеков. Это позволит пользователю иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для гарантийного обслуживания, а также при желании участвовать в различных программах лояльности получать кешбэки, бонусы и другие", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что электронные чеки будут поступать в хранилище налоговой службы по желанию граждан. Для этого необходимо предоставить продавцу адрес электронной почти или номер мобильного телефона.

В ведомстве отметили, что многие страны уже давно перешли от бумажной версии чеков к электронной. По словам сотрудников ФНС, это не только дешевле, но и экологичнее.

"Бумажные чеки имеют ряд недостатков. Их сложно хранить для потенциального возврата товара, так как они быстро выцветают. Многие страны также постепенно отказываются от бумажной версии чека в пользу электронной, так как это дешевле. Кроме того, электронные чеки экологичнее", – говорится в сообщении.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров заявил, что россияне смогут увидеть свои покупки, оплаченные банковскими картами. По его словам, это станет возможным благодаря объединению сервиса "Личный кабинет налогоплательщика" с данными онлайн-касс.

Также Егоров рассказал, что с марта будет готова к запуску технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов, которая сократит сроки возврата денег до 1,5 месяца. Глава ведомства заявил о необходимости обеспечить динамику поступлений налогов и страховых взносов на уровне, соответствующем индикаторам экономики.