Россияне смогут видеть свои покупки в личных кабинетах на сайте ФНС

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Россияне смогут увидеть свои покупки, оплаченные банковскими картами, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова.
По его словам, это станет возможным благодаря объединению сервиса "Личный кабинет налогоплательщика" с данными онлайн-касс.
"2020 год показал, что тренд по развитию онлайн-услуг, на который ФНС России сделала ставку еще 10 лет назад, оказался более чем востребован", – отметил глава ведомства.
Также Егоров рассказал, что с марта будет готова к запуску технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов, которая сократит сроки возврата денег до 1,5 месяца.
Глава ведомства заявил о необходимости обеспечить динамику поступлений налогов и страховых взносов на уровне, соответствующем индикаторам экономики.
Кроме того, Егоров поручил создать сервис, который позволит гражданам получать наиболее востребованные налоговые вычеты по НДФЛ в проактивном режиме.
Ранее сообщалось, что в России планируют упростить получение статуса индивидуального предпринимателя. Данная процедура будет занимать всего несколько минут по аналогии с регистрацией самозанятых.
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