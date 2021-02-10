В России планируют упростить получение статуса ИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена упростить процедуру получения статуса индивидуального предпринимателя. Планируется, что она будет занимать всего несколько минут по аналогии с регистрацией самозанятых, рассказал глава ФНС Даниил Егоров.
"Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя близкий по входу, как это реализовано по налоги на профессиональный доход, где это займет несколько минут", – сказал Егоров, выступая в Совете Федерации.
Для самозанятых в России установлен налог на профессиональный доход – специальный налоговый режим, который позволяет гражданам работать без сдачи отчетности с помощью мобильного приложения "Мой налог" и не посещать налоговые органы. В рамках этого режима установлена налоговая ставка 4% при работе с физлицами и 7% – при работе с юридическими.
Ранее эксперты-экономисты выдвинули идею отменить институт индивидуального предпринимательства в России. По мнению уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, индивидуальное предпринимательство имеет некоторые недоработки в вопросе вывода финансов, но ликвидировать такую форму собственности просто так было бы неправильно.
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