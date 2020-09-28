Количество индивидуальных предпринимателей растет в Москве – заммэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве за 2020 год зарегистрировали 34,4 тысячи индивидуальных предпринимателей. По данным на 1 сентября, всего в городе 362 тысячи ИП, сообщает портал мэра и правительства Москвы,

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, некоторый спад по числу регистраций пришелся на период ограничений из-за COIVD-19.

"В апреле и мае, на которые пришелся пик противоэпидемических ограничений, число зарегистрированных ИП было ниже, чем прекративших деятельность. Количество регистраций вновь стало превышать число ликвидируемых ИП с июня, и эта тенденция сохраняется последние три месяца", – объяснил специалист.

По словам Ефимова, тенденция на рост числа индивидуальных предпринимателей связана, в частности, с реализацией государственных и городских мер поддержки бизнеса. К таковым относятся выплаты субсидий на зарплаты, снижение страховых взносов на 2020 год, отсрочки и освобождение от налогов в некоторых категориях.

"За август в столице зарегистрировано 4914 новых индивидуальных предпринимателей, что сопоставимо с показателями начала 2020 года", – отметил глава московского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Он подчеркнул, что почти 10% от всех ИП страны зарегистрированы именно в столице.

Как стало известно ранее, в Москве планируют продлить некоторые из программ антикризисной поддержки. Речь идет о 14 видах выплат для заведений разного профиля. Кроме того, допускаются субсидии для технопарков, социальных предприятий, а также организаций в сфере досуга, спорта, культуры и образования. Условия предоставления средств указаны на сайте.

По данным на начало сентября, объем субсидий и грантов для предпринимателей Москвы превысил миллиард рублей. Бизнесмены за счет этой программы могут компенсировать участие в выставках, расходы на экспорт и ведение дела по франшизе.

